Dignità personale e lavoro, iniziativa della Dc a Messina

Di dignità personale e lavoro si è discusso ieri al Salone delle Bandiere del Comune di Messina nel corso dell’ incontro sul tema: “dall’ art. 1 della Costituzione “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro all’ art.10 della legge regionale n. 1 del 16.01.2024 recante ” assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ed in attività socialmente utili”. L’evento promosso ed organizzato dalla Democrazia Cristiana è stato coordinato dal dott. Giuseppe Previti componente della Direzione nazionale del Partito e vice segretario comunale della Democrazia Cristiana che nel suo intervento ha parlato della necessità di riconoscere i periodi contributivi alle lavoratrici e lavoratori di tutto il periodo lavorativo effettuato prima della loro immissione in ruolo. Nel corso dell’ incontro moderato dall’ avv. Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali sono state affrontate le tematiche relative ai lavoratori socialmente utili ed a quelli impegnati in attività socialmente utili.

Rispettato un minuto di silenzio per i popoli che soffrono a causa della guerra ed invocata la pace nel mondo, la giustizia e non la vendetta. Dato lettura del messaggio inviato dall’ assessore regionale alla famiglia, alle pari opportunità ed al lavoro On Nuccia Albano che ha sottolineato l’ impegno del governo Schifani ad eliminare la stagione del precariato. E sul lavoro che la Democrazia Cristiana svolge sul territorio per una Sicilia migliore sono intervenuti Rosalia Schiro’ già segretaria comunale della Dc di Messina , il consigliere comunale DC Giovanni Caruso, l’ On. Andrea Messina Assessore regionale agli enti locali, il quale ha condiviso la possibilità di avviare un percorso che porti al riconoscimento di questo diritto allo stato negato ai lavoratori precari, il segretario regionale del Partito, Stefano Cirillo, l’europarlamentare On Francesca Donato vice presidente nazionale di Democrazia Cristiana.

Quest’ ultima ha invitato I presenti anche a partecipare ad una raccolta firme a sostegno della maternità e dei sofferenti. Di problema prioritario, il problema del lavoro per la realtà del meridione ha parlato il Presidente Nazionale della Dc Renato Grassi che ha affermato come circa 35.000 giovani abbiano lasciato la città per la mancanza di certezze lavorative negli ultimi anni. Promuovere sviluppo e creare nuove occasioni di lavoro quale priorità degli obiettivi politici ed impegno delle Istituzioni. Tra gli altri interventi in sala quello dell’ avv. Pasquale Verbaro che ha condotto una disamina sulla normativa a tutela dei lavoratori precari, del’ avv. Letterio Interdonato e di Valentina Valenti. A seguire ampio dibattito con il pubblico presente in sala.

