Diabete Mellito e soluzioni digitali: il focus a Corigliano-Rossano

Ancora una volta, il provider Xenia, di Francesca Mazza, ha pianificato un convegno medico di stringente attualità con altrettanti importanti relatori. “Diabete Mellito, nuove frontiere tecnologiche e farmacologiche”, il titolo del convegno che avrà luogo sabato 16 marzo, dalle 8 in poi nella sala del Palazzo di vetro, a Corigliano-Rossano.

“Lo scenario offerto dalla Diabetologia negli ultimi anni è affascinante, con molteplici soluzioni ed opportunità terapeutiche, sia farmacologiche che tecnologiche”, spiegano i due responsabili scientifici, la dottoressa Pia Salerno ed il dottor Luigi Muraca. La “next generation” per la cura del diabete si orienta allo sviluppo di terapie orali e iniettive in grado di modificare gli esiti cardiorenali, nuove soluzioni mediche digitali, terapie rigenerative e, auspicabilmente, un trattamento curativo.

In questo panorama, ricco di opzioni terapeutiche, le diverse figure professionali del “team” diabetologico si interfacciano sempre più assiduamente con gli altri specialisti e con i medici di Medicina Generale, per offrire una cura ottimale alla persona con diabete, nell’ottica di un approccio olistico e personalizzato.

Pertanto, per gli organizzatori, diventa “cruciale l’aggiornamento su queste tematiche, rivolto non solo agli specialisti e al personale delle Diabetologie, ma anche ai medici di Medicina Generale, per favorire la crescita professionale e continuare a garantire qualità nelle scelte strategiche della gestione clinica della patologia”. Si illustreranno poi le più moderne opportunità terapeutiche insuliniche e non insuliniche, le tecnologie avanzate con microinfusori, le “smart pen” e i sensori glicemici, argomenti quanto mai attuali e purtroppo non conosciuti da tutti.

Si tratterà anche il tema dell’interfacciamento territorio ospedale il cui scopo, “non è rappresentato solo dall’assicurare al paziente diabetico la migliore cura e gestione della patologia, ma anche ridurre i costi di una tra le patologie croniche che incidono maggiormente sulla spesa sanitaria”.

Il Corso, accreditato su Agenas e valevole per i crediti formativi Ecm, è rivolto a medici Medicina Generale e medici Specialisti di varie discipline infermieri e nutrizionisti, e costituisce “una opportunità preziosa di aggiornamento su tematiche che caratterizzano e qualificano le diverse figure professionali, per migliorare la conoscenza, la gestione e la terapia della malattia diabetica passando da un ricco passato ad uno sfidante presente verso un affascinante futuro”.

