Diabete Mellito, conoscerlo per curarlo: il convegno a Corigliano-Rossano | VIDEO

StrettoWeb

Questa mattina, sabato 16 marzo, si è svolto il Convengo medico-scientifico “Diabete Mellito: nuove frontiere tecnologiche e farmacologiche”. L’iniziativa, di interesse pubblico, ha avuto luogo presso il Palazzo di Vetro della città di Corigliano-Rossano, a cura di Pia Salerno nel ruolo di Responsabile Scientifico. Presenti anche il Direttore Sanitario dell’Asp Cosenza Martino Maria Rizzo e Maria Beatrice Felici, Diretto del Distretto Jonio-Nord.

“L’incontro – come ha spiegato la Dottoressa Pia Salerno – ha due scopi: da una parte affrontare la tematica clinica della patologia diabetica e, dall’altra, di allargare l’evoluzione educativa e culturale del paziente che, da soggetto passivo, prende parte alle decisioni terapeutiche nei confronti della sua patologia migliorandone la qualità della vita”. I direttori Rizzo e Felici, invece, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra il paziente ed il territorio i quali, come riporta la Felici – devono dialogare tra di loro.

Il sindaco Stasi: “lodevole l’impegno dei professionisti”

Tra il pubblico anche il Primo Cittadino Flavio Stasi che ha ringraziato i medici per l’importante iniziativa. “Ho portato i miei saluti ai medici ed al personale sanitario che questa mattina ha partecipato al corso sulle nuove cure e tecnologie per contrastare il diabete mellito. Si tratta di un tema che riguarda la comunità e soprattutto di una patologia che emerge anche, talvolta persino in forme drammatiche, tra i giovani, e purtroppo lo so bene”.

“Ho ringraziato la dott.ssa Salerno ed il dott. Muraca per aver trovato il tempo e la voglia di organizzare questo evento nella nostra città. La sanità sta attraversando un periodo drammatico e non di certo per responsabilità del personale medico, vittima insieme agli utenti di un sistema pubblico-privato distorto e malato. Per questo l’impegno dei professionisti assume maggior valore”.

Straface: “la Regione Calabria attenta e sensibile”

Presente anche l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Commissione Sanitaria calabrese: “una giornata di confronto su un tema importante come la Diabetologia che affligge un numero elevato della popolazione, sulla quale la Regione Calabria resta attenta e sensibile. Nel mondo una persona su 11 convive con il diabete, ne soffrono oltre 450 milioni ed è previsto che per il 2030 diventeranno circa 600 milioni”.

“Ecco perché è importante lavorare per rafforzare la rete sanitaria territoriale, gli ambulatori pubblici e sensibilizzare sulla prevenzione l’opinione pubblica. Ringrazio per l’invito la dottoressa Pia Salerno, tutti i partecipanti e quanti si spendono quotidianamente con passione ed impegno per migliorare la nostra sanità”.

Corigliano-Rossano, il convegno sul Diabete Mellito: tra nuove tecnologie e farmaci

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.