De Luca a Lamezia Terme: “Italia marginale in Europa, portiamo avanti il messaggio di libertà”

Ultima tappa a Lamezia Terme per Cateno De Luca dopo il tour in Puglia, Basilicata e Calabria. “Un bel momento questa sera a Lamezia per l’incontro organizzato dal Commissario Regionale della Calabria di Sud Chiama Nord, Massimo Cristiano. Abbiamo discusso delle grandi responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra terra, della necessità di massimizzare i talenti che ci sono stati affidati”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord.

“Dobbiamo avere il coraggio di portare avanti il messaggio di libertà per mettere fine a questo sistema che vede l’Italia marginale rispetto alle decisioni che si prendono a Bruxelles. Anche l’autonomia siciliana in un quadro di sistema di Stato che non ha più la sua sovranità nei confronti dell’Europa non serve a nessuno. Meno Europa più equità è la strada da percorrere per incidere concretamente nel cambiamento“, rimarca De Luca.

“Grazie ai numerosissimi sostenitori che hanno affollato la sala e che pazientemente mi hanno atteso. Nonostante infatti il ritardo accumulato in questa lunga e proficua giornata, iniziata in Basilicata passando dalla provincia di Catanzaro, mi hanno aspettato con grande affetto ed entusiasmo“, conclude De Luca.

