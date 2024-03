Crotone, altro tonfo interno: il Latina viola lo Scida per 1-3

StrettoWeb

Non si è rimarginata con la vittoria a Messina la ferita del Crotone. Nel posticipo del girone C di Serie C, secondo tonfo interno consecutivo per la squadra di Baldini, la cui cura non funziona ancora a qualche settimana dal suo arrivo. Allo Scida vince il Latina per 1-3. I gol sono tutti nella ripresa. Capanni manda avanti i laziali, Mazzocco e Fella la chiudono nel finale, non serve a niente la rete di Gomez al 90′. Per il Crotone il momento è nerissimo e i playoff – pur a +6 – non del tutto sicuri.

Risultati Serie C girone C, 31ª giornata

Brindisi-Giugliano 0-0

Catania-Potenza 0-0

Benevento-Messina 1.1

Audace Cerignola-Monopoli 1-3

Crotone-Latina 1-3

Sorrento-Foggia 1-1

Virtus Francavilla-Avellino 0-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 64 Benevento 58 Avellino 54 Picerno 51 Taranto 49 Casertana 48 Crotone 46 Giugliano 46 Latina 44 Sorrento 41 Audace Cerignola 40 Acr Messina 40 Foggia 39 Potenza 37 Catania 36 Turris 29 Monopoli 29 Virtus Francavilla 27 Monterosi Tuscia 24 Brindisi 19

