Crotone, pari con la Casertana: proteste e fumogeni dei tifosi, “andate a lavorare”

Dopo due sconfitte di fila, e una serie di risultati negativi che avevano portato alle dimissioni di Baldini, il Crotone torna a far punti nella ‘nuova prima’ di Zauli: contro la Casertana, nello scontro playoff, finisce 0-0. Un pari a reti bianche che fa bene solo al morale, considerando che la zona spareggi promozione resta a rischio per i pitagorici, solo a +7 sull’11ª in classifica.

Partita contraddistinta dalla protesta dei tifosi, che restano in silenzio per tutta la gara e nei minuti finali intonano anche alcuni cori tra cui “andate a lavorare”. Da registrare anche il lancio dei fumogeni dalla Curva. La classifica, in seguito a questo risultato, così cambia.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 70 Benevento 61 Avellino 57 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Casertana 52 Giugliano 49 Latina 48 Crotone 47 Foggia 45 Audace Cerignola 43 Sorrento 42 Acr Messina 41 Potenza 40 Catania 39 Turris 36 Monopoli 33 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 27 Brindisi 15 (-4)

