Crateri nelle strade di Lamezia Terme: “situazione pericolosa, intervenga il Comune”

StrettoWeb

Buche e strade accidentate a Lamezia Terme: innumerevoli disagi tra i cittadini, soprattutto quando il meteo non collabora. Tra i reclami spunta anche una denuncia pubblica, quella di Massimo Cristiano, Già Consigliere Comunale. “Innumerevoli sono state le segnalazioni per denunciare lo stato sconnesso delle strade pieni di crateri nella città di Lamezia Terme. Sono arrivati molti avvisi che sottolineavano ciò presso la nostra segreteria, corredati anche da foto arrivate da svariate vie della città, emblema per tutte sono le foto arrivate dalla zona di Calia di Lamezia Terme, vere e proprie voragini, pericolosissime ed impraticabili, rattoppate alla meno peggio”.

“La pioggia di questa settimana ha aggravato di molto la situazione, ed i vari rattoppi, spesso durano solo pochi giorni proprio per le pessime condizioni meteo. I rischi maggiori sono per motociclisti e ciclisti, spesso infatti le buche si trovano ai lati della carreggiata, proprio dove transitano le due ruote. L’Amministrazione Comunale provveda a trovare un rimedio alle criticità segnalate”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.