Costi e benefici del Ponte sullo Stretto: convegno a Palermo

A conclusione del “Progetto infrastrutture” di b, finanziato dal fondo di perequazione 2021-2022 di Unioncamere nazionale, domani, 20 marzo, alle ore 10.30, presso la Camera di commercio di Palermo Enna, in via Emerico Amari, 11, a Palermo, nell’evento “Logistica e infrastrutture per le imprese siciliane, fattori chiave per la competitività” si farà il punto sulla situazione attuale del sistema di trasporto regionale e sulle prospettive degli investimenti programmati e finanziati.

Chi interverrà

Le relazioni tecniche saranno precedute dai saluti di Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia; Ivo Blandina, presidente di Uniontrasporti; e Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna. A seguire, il direttore di Uniontrasporti, Antonello Fontanili, presenterà l’aggiornamento del Libro bianco di Unioncamere Sicilia sulle priorità infrastrutturali dell’Isola, e Cataldo Ferrarese, senior expert di Openeconomics, illustrerà i primi esiti delle analisi dei costi e benefici e della valutazione di impatto socio-economico derivante dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

I dati saranno la base di confronto per la tavola rotonda con Pietro Ciucci, A.d. della società Stretto di Messina; Raffaele Celia, responsabile struttura territoriale Sicilia di Anas; Dario Lo Bosco, presidente di Rfi; Luca Lupi, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale; Nico Torrisi, A.d. della Sac; e Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia. Concluderà l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

