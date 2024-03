Cosenza, tenta di gettarsi nel Busento: Polizia salva una ragazza

StrettoWeb

Tragedia sfiorata questa mattina in quel di Cosenza: una ragazza di 29 anni, probabile tra affetta da disturbi psichici, ha tentato di togliersi la vita gettandosi nelle acque del fiume Busento. La giovane donna, disperata, si è arrampicata sul parapetto nei presso del ponte Mario Martire nel centro storico, decisa a farla finita.

A strappare la 29enne dal terribile destino sono stati alcuni agenti di Polizia, impegnati in controlli di routine i quali, transitando all’altezza di Piazza Crispi, hanno visto tutta la scena. Eroicamente, sono intervenuti e l’hanno afferrata prima di gettarsi nel vuoto. Messa in sicurezza, la ragazza è stata ricoverata all’Annunziata di Cosenza per le cure del caso.

