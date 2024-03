A Cosenza il Reparto Prevenzione Crimine rischia di chiudere: “scelta lesiva”

StrettoWeb

“Apprendo che ci sarebbe, da parte del Ministero dell’Interno, l’intenzione di spostare il Reparto Prevenzione Crimine da Cosenza a Catanzaro. Tale scelta, se confermata, risulterebbe lesiva per un intero territorio atteso che la provincia di Cosenza risulta essere la più grande del sud con oltre 700 mila abitanti. Inoltre appare scontato che il nostro territorio è caratterizzato da una forte presenza della criminalità organizzata e privarlo di un così importante servizio significherebbe non garantire, in termini di efficienza, la sicurezza dei cittadini”.

È la denuncia che arriva da Graziano Di Natale, già vicepresidente della commissione regionale antindrangheta. “Appare inverosimile – prosegue – dover protestare per una simile situazione atteso che i cittadini hanno bisogno di un maggior controllo del territorio oltre che la necessità di investimenti in sicurezza”.

“Per tali ragioni credo sia essenziale una forte presa di posizione dei Sindaci e dei Parlamentari Cosentini a sostegno degli operatori della Polizia di Stato che, con grande professionalità, operano nel nostro territorio. Mi auguro – conclude – che tutti, dai cittadini alle istituzioni, prendano posizione per evitare la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale di Rende (CS)”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.