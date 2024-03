Cosenza-Cittadella, Caserta ha paura: “non fare come all’andata…”

StrettoWeb

Cosenza sulle montagne russe. Dall’euforia alle brucianti sconfitte fino al ritrovato entusiasmo per una bella prestazione o vittoria. Dalla sconfitta con la Samp dopo la festa di compleanno all’ottimo pari in casa del Parma capolista fino alla sconfitta interna nel derby contro il Catanzaro. Ma Caserta ha paura. Non vuole che accada quanto già successo all’andata, relativamente agli strascichi psicologici dopo il derby: “sappiamo cosa ha causato allora, ma non possiamo permetterci lo stesso errore. Capisco l’amarezza per la sconfitta nel derby, ma dobbiamo superarla e guardare avanti, ci sono 10 partite e abbiamo visto l’anno scorso come è stata riscritta la classifica nelle ultime 10”, ha detto nella conferenza della vigilia del match contro il Cittadella.

L’analisi di Caserta si sposta quindi sulla classifica e sulla sfida di domani, che l’allenatore definisce uno “scontro salvezza”. Guai a pensare alle difficoltà ospiti, perché “se sono ancora tranquilli significa che prima hanno fatto molto bene. La classifica mi fa pensare che è tutto aperto dall’alto in basso, ci sono pochi punti in tante squadre”. Infine, sulle scelte: “in mezzo da valutare Praszelik, dietro siamo corti ma potrebbe recuperare Cimino. Gli altri, a parte gli infortunati, stanno bene. Venturi potrebbe essere sostituito da Gyamfi, ma ci sarebbe da rimpiazzare il terzino”.

