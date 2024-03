Il Cosenza sbatte sul muro Cittadella: 0-0 al San Vito, l’assenza di Tutino si fa sentire

StrettoWeb

Il problema del Cosenza è proprio Cosenza? Sempre meno un caso, sempre più una costante. Nelle ultime settimane la squadra rossoblu fa fatica tra le mura amiche. Dopo le due sconfitte di fila contro Samp e Catanzaro nel derby, oggi la compagine di Caserta “rianima” il Cittadella: un pari per 0-0 che permette ai veneti di tornare a far punti dopo una paurosa serie di sconfitte consecutive (otto per la precisione).

Reti bianche in Calabria per Florenzi e compagni, privi del loro bomber principe, Tutino, out per infortunio. E l’assenza si nota. Al San Vito manca il guizzo, la giocata finale, la zampata. In realtà ci sarebbe, con Crespi, che fa gol di testa nella ripresa, ma è fuorigioco. Oltre questo, oltre una pressione sempre maggiore nel finale, il gol non arriva e il Cosenza rimanda l’appuntamento con la vittoria. In classifica, i rossoblu restano nel mezzo: a -3 dai playoff, ma anche a solo +4 sui playout. Urge tornare alla vittoria.

Il tabellino

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Florenzi, Voca (32′ Calò), Zuccon (78′ Viviani); Marras (55′ Canotto), Forte (55′ Crespi), Antonucci. A disp. : Lai, Marson, Cimino, Occhiuto, Praszelik, Novello. All. : Caserta

CITTADELLA: Maniero; Salvi, Frare, Negro, Carissoni; Amatucci (71′ Carriero), Branca, Rizza; Cassano (46′ Mastrantonio); Pittarello (84′ Maistrello), Pandolfi (46′ Magrassi). A disp. : Kastrati, Angeli, Sottini, Vita, Giraudo, Tessiore, Sanogo, Baldini. All. : Gorini

ARBITRO: Niccolò Baroni della sezione di Firenze, assistenti: Federico Fontani di Siena e Francesco Luciani di Milano. Quarto ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. Al VAR Daniele Paterna di Teramo, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare Di Stabia

NOTE: Spettatori presenti: 4.331, abbonati: 794, tifosi squadra ospite: 24. Espulsi: . Ammoniti: Amatucci, Gyamfy, Magrassi, Branca, Salvi, Zuccon. Angoli: – . Recupero: 2′ pt – 5′ st

Classifica Serie B

Parma 62 Cremonese 53 Como 52 Venezia 51 Catanzaro 48 Palermo 46 Brescia 38 Cittadella 37 Modena 36 Sudtirol 35 Pisa 34 Sampdoria 34 Bari 34 Cosenza 34 Reggiana 33 Spezia 30 Ternana 29 Ascoli 28 Feralpisalò 27 Lecco 21

