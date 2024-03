Cosenza verso la città unica, il Pd lancia la sfida: “andiamo in Regione”

StrettoWeb

“Non poteva essere diversamente: abbiamo accolto favorevolmente la posizione espressa dal Pd della città di Cosenza in merito alla nascita del comune unico dell’area urbana. D’altronde è nel dna del Pd porsi alla testa di ogni sfida legata al riformismo e al progresso civile e sociale delle comunità. Per far ciò occorre favorire ogni processo che vada in questa direzione, facendo riflettere anche quanti pensano di evitare ogni confronto attraverso l’approvazione di leggi non condivise e frutto dell’arroganza di chi con i numeri pensa di imporre le proprie tesi”.

“Noi in consiglio regionale sin dall’inizio abbiamo espresso con forza la nostra opposizione a tale approccio, abbandonando persino l’Aula nel momento in cui all’interno dell’ennesimo omnibus ci siamo trovati impacchettato il provvedimento legislativo sulla nascita della città unica”. Così, in una nota stampa, i consiglieri regionali del Pd Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci.

“Noi non siamo contrari al disegno innovatore di una nuova e grande città che sappia razionalizzare e garantire una migliore organizzazione dei servizi ai cittadini. Una città unica capace di superare la miopia, i localismi e gli egoismi campanilistici. Se si guarda alla città unica con questo spirito e con questa convinzione non sarà difficile superare discussioni e difese di posizioni di retroguardia che nulla hanno a che fare con l’offerta ai cittadini di soluzioni e servizi adeguati alle sfide che abbiamo davanti”.

“Per tutte queste ragioni con maggiore impulso ci faremo promotori di una iniziativa mirata ad una interlocuzione seria e costruttiva con tutti i consiglieri eletti nella provincia di Cosenza, perché è in Consiglio regionale che si gioca la partita. Siamo stati strumentalmente attaccati per non aver opposto irrazionale resistenza alla proposta di legge regionale sulla fusione delle città”.

“Noi che siamo stati protagonisti e determinanti nel portare a termine il processo di fusione ben più complesso di Corigliano e Rossano, dove la sfida era molto più difficile e irta di difficoltà legata al localismo sfrenato e alle profonde differenze esistenti nelle realtà coinvolte, guardiamo a questo processo con grande speranza. Oggi si tratta di rendere omogenea e funzionale una città che nei fatti è già città unica da tempo. Il Pd vuole sfidare il futuro e venerdì nel corso di una conferenza stampa – concludono Bevacqua e Iacucci – illustreremo anche la correttezza e la coerenza della nostra posizione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.