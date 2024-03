Cosenza-Catanzaro, via libera alla vendita per la Tribuna Rao

StrettoWeb

“L’arcobaleno sopra la “Rao” alla vigilia del Derby: via libera della Commissione Vigilanza, da domani alle 10:00 acquistabili i biglietti della Tribuna coperta Rao ai botteghini delle Curve Nord e Sud (NO STORE), nelle rivendite Vivaticket e online (32 euro intero, 28 euro ridotto)”. Comincia così la nota sul sito ufficiale del Cosenza con cui lo stesso club annuncia che la Tribuna Rao sarà aperta per il derby di domani contro il Catanzaro, con prevendita aperta a partire da domani alle ore 10.

“Il “Marulla” è quindi di nuovo interamente disponibile per i sostenitori rossoblù! Completati gli interventi previsti dal cronoprogramma stilato dal Cosenza Calcio, grazie all’accelerazione impressa dopo la riapertura della parte inferiore della Tribuna B. Questo pomeriggio è arrivato il parere positivo alla riapertura della Tribuna Rao da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”, si legge ancora.

“La Commissione, riunitasi nella sede del Cosenza, ha valutato la correttezza degli interventi eseguiti riconoscendo la bontà del lavoro svolto. Il lungo periodo di chiusura aveva privato la tifoseria di un settore molto amato e causando contestualmente un danno di immagine poiché veniva mostrata, a favore di telecamera, un’ampia parte dell’impianto desolatamente vuota”.

“Abbiamo investito risorse e impegno per giungere rapidamente ad una soluzione – ha affermato il Presidente Eugenio Guarascio – eliminando un disagio che perdurava da anni”. Il risultato raggiunto è frutto del grande impegno delle maestranze impiegate e del coordinamento prezioso effettuato dal Responsabile della Sicurezza del Cosenza Calcio Ing. Luca Giordano e dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo Albano.

