A Cosenza arriva la Pasqua solidale con “La Terra di Piero”

La Pasqua della Terra di Piero odv si fa in “rete” perché per l’organizzazione di volontariato cosentina fare rete è una vera e propria missione. Una rete sana, solida e leale che permette, con altre realtà solidali della città, di creare dei prodotti dolciari per questa Pasqua 2024. Nella sede di via Consalvo Aragona 53 si potranno comprare le colombelle realizzate da Buoni Buoni, le uova dell’Aipd e quelle di Home odv e le gallinelle di IoNoi. Comprando anche solo uno dei prodotti si contribuirà ad aiutare queste realtà solidali.

