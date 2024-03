Cosenza, è amara la “nuova prima” di Viali: rossoblu KO a Terni, la classifica si complica

StrettoWeb

Ci si aspettava la classica “scossa” della prima del nuovo allenatore, ma non si è vista. E così il Cosenza si complica la vita. E complica la sua classifica. Dopo aver fatto riprendere fiato al Cittadella, che ha pareggiato al San Vito dopo otto sconfitte di fila, la squadra bruzia fa esultare anche la Ternana davanti al pubblico amico. Al Liberati finisce 1-0, gli umbri tornano a vincere in casa dopo due mesi. La “nuova prima” di mister Viali, tornato in settimana in luogo dell’esonerato Caserta, è amarissima.

A decidere il match, all’ora di gioco, è una perla di Pereiro, che segna su punizione da lontanissimo, beffando Micai con una staffilata. Passiva, la squadra rossoblu, che risponde solo nel finale, più con cuore e disperazione che con idee. Si fa sentire, ancora una volta, l’assenza di un sempre più imprescindibile Tutino. La graduatoria, dicevamo, si complica. Con questo successo infatti la Ternana accorcia sullo stesso Cosenza, ora solo a +2 sui playout.

Il tabellino

MARCATORI: 70′ Pereiro

TERNANA: Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci (88′ De Boer), Pyythia, Carboni; Pereiro (88′ Dionisi), Raimondo (61′ Favilli 74′ Distefano). A disp.:Franchi, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Labojko, Favasuli. All. : Breda

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta (81′ D’Orazio); Praszelik, Voca (66′ Calò); Marras (81′ Crespi) , Antonucci (57′ Forte), Florenzi (66′ Canotto); Mazzocchi. A disp. : Lai, Marson, Cimino, Meroni, Fontanarosa, Viviani, Crespi. All.: Viali

ARBITRO: Niccolò Baroni della sezione di Firenze, assistenti: Federico Fontani di Siena e Francesco Luciani di Milano. Quarto ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1. Al VAR Daniele Paterna di Teramo, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare Di Stabia

NOTE: Spettatori: 4.376. Ospiti: 107. Ammoniti: Venturi, Lucchesi, Pereiro, Forte, Amatucci, Carboni. Recupero: 1′ pt- 6+1′ st.

Risultati Serie B, 30ª giornata

Brescia-Catanzaro 1-1

Como-Pisa 3-1

Feralpisalò-Parma 1-2

Sudtirol-Cremonese 3-0

Ternana-Cosenza 1-0

Classifica Serie B

Parma 65 Venezia 57 Cremonese 56 Como 55 Palermo 49 Catanzaro 49 Brescia 39 Sudtirol 38 Cittadella 37 Pisa 37 Sampdoria 37 Reggiana 36 Modena 36 Bari 34 Cosenza 34 Ternana 32 Spezia 30 Ascoli 28 Feralpisalò 27 Lecco 21

