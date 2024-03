Cosenza, sottoscritto l’accordo per prevenire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

StrettoWeb

Importante firma oggi in Prefettura a Cosenza tra Comune di Paola, Gruppo Interforze, Ispettorato del Lavoro e OO.SS. di categoria. È stato, infatti, sottoscritto l’accordo “Intesa per la legalità” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

“Come categoria degli edili – scrive Pasquale Costabile della Filca Cisl – è volontà nostra che ci sia il massimo rispetto della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici. Una garanzia per il territorio Paolano che vedrà, da qui a poco, l’avvio di tanti cantieri pubblici legati ai fondi del PNRR e non solo. L’accordo sottoscritto oggi vincola in maniera più stringente le aziende appaltatrici al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, al rispetto dei contratti di lavoro e alla maggiore occupazione delle maestranze”.

