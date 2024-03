Corso Blsd a Vibo Valentia: aperte le iscrizione per “salvare vite”

StrettoWeb

Continua l’attenzione dell’Ente Bilaterale Commercio, Terziario e Servizi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nella formazione al primo soccorso e uso dei defibrillatori (BLSD) per lavoratori e datori di lavoro aderenti all’Ente. Un impegno quello del presidente Fortunato Lo Papa che prevede anche l’installazione in punti strategici e frequentati degli importanti strumenti salvavita.

Il prossimo corso BLSD si terrà a Vibo Valentia, nella sede di Confcommercio Calabria Centrale – Area Territoriale di Vibo Valentia, in via Feudotto 16, e riguarderà funzioni vitali e defibrillazione precoce allo scopo di fornire nozioni teoriche e pratiche facilmente applicabili in situazioni di emergenza. In particolare, durante il corso verrà insegnato l’uso del defibrillatore semi-automatico esterno in ambito extra-ospedaliero e le principali manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino.

Inoltre, verranno proposte ai partecipanti nozioni sul riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio, rianimazione, applicazione, in sicurezza, della sequenza di scariche di defibrillazione e RCP e rilevazione di anomalie di funzionamento dell’apparecchio. Le richieste di iscrizione al corso dovranno pervenire entro il 29 marzo alla Segreteria dell’Ente all’indirizzo mail infoebcczkrvv@gmail.com.

