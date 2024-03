La corsa di Miguel arriva a Vibo: dopo Reggio, altra tappa in Calabria. Tutte le FOTO

StrettoWeb

Una strepitosa voglia di atletica e di sport. Una voglia moltiplicata per mille. Mille come le ragazze e i ragazzi che hanno gareggiato sul corso Vittorio Emanuele III (le scuole superiori) e sul lungomare di Vibo Valentia (scuole medie) sulla distanza dei mille metri nel grande appuntamento studentesco della Corsa di Miguel. In quasi 700 hanno riempito il centro della cittadina calabrese, gli altri invece hanno “divorato” una sorta di percorso ad arco. Per tutti il desiderio insopprimibile di fare festa con lo sport. Nel ricordo del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez, campione dell’inclusione attraverso lo sport.

E sul traguardo del centro, presidiato dai ragazzi del liceo “Berto”, fulcro dell’organizzazione, è arrivato anche l’artista locale Claudio Foti, che ha consegnato agli organizzatori della Corsa di Miguel un dipinto raffigurante Miguel con sullo sfondo il castello di Vibo Valentia. Per la settimana calabrese della Corsa di Miguel, patrocinata da Rai Calabria, è stato un altro successo. Non solo sportivo nell’ambito delle iniziative dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. Le ragazze del liceo coreutico Capialbi hanno dato vita a una coreografia-spettacolo prima dell’inizio delle gare, e il momento spettacolare è stato assicurato anche dalla scuola media “Vespucci”. Domani nuovo appuntamento: a Crotone il Mille di Miguel contribuirà alla cerimonia di inaugurazione della nuova pista di atletica.

