Corigliano-Rossano al voto, la smentita della Lega: “nessuna intesa su Straface”

Amministrative 2024, a Corigliano-Rossano inizia il toto-nome del candidato a sindaco e, tra conferme e ipotesi, si fanno spazio anche le rettifiche. “Il Corriere della Calabria, nell’articolo del 06.03.2024, dal titolo “Corigliano Rossano, Pasqualina Straface è la candidata sindaca del centrodestra”, sostiene “c’è anche la “benedizione” di Fratelli d’Italia e del senatore Rapani, c’è l’ok della Lega e quello di Noi Moderati pronti a schierarsi in una coalizione a traino centro destra”.

“Per evitare confusioni e notizie errate, si segnala che nessuna determinazione in tal senso vi è stata, essendo stati nominati i delegati a incontrarsi con la coalizione solo ieri e non vi è stata alcuna riunione. Nessuna determinazione in tal senso, pertanto, esiste. Nelle forme corrette e dopo gli incontri necessari la Lega si confronterà al suo interno per decidere se aderire alla proposta, allo stato solo giornalistica, di candidare a sindaco l’On. Pasqualina Straface”.

“Nulla di personale, essendo tale persona di elevata preparazione e di immensa stima da parte del partito, ma le coalizioni si costruiscono dopo un sereno dibattito e una valutazione politica e strategica”. Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

