A Corigliano-Rossano “le strade provinciali non devono essere un handicap”

StrettoWeb

“Nell’ultimo consiglio provinciale sono intervenuto su un punto all’ordine del giorno relativo allo stato delle nostre strade provinciali. Ho elencato una serie di criticità che presentano diverse vie di comunicazione provinciali che attraversano e lambiscono la grande città di Corigliano-Rossano. Sulla sp.194 ho evidenziato 3 grandi problemi: primo, segnalato già da oltre 2 anni, è il degrado strutturale della statale, in particolare nella seconda curva ai piedi del gioiello bizantino del Patire, ad oggi senza alcun intervento”.

“Secondo: dal Patire verso la sp.188 la strada risulta di competenza della Regione che non effettua alcuna manutenzione. Ho proposto al Presidente Succurro, vista la vicinanza politica con il Presidente Occhiuto, di trovare una soluzione in merito, magari con il passaggio di competenza alla provincia e procedere con l’attivazione di una improcrastinabile attività di manutenzione”.

“Terzo: nei primi chilometri della sp 194, durante le piogge, la strada è soggetta a continui allagamenti che potrebbero evitarsi con lo sblocco degli scarichi delle acque meteoriche. Riguardo la Sp 250, che comprende lo scalo di Rossano, il centro storico di Rossano ed i territori di Paludi e Cropalati, ho evidenziati come siano necessari vari interventi ed enfatizzato l’utilità che genererebbe il collegamento tra tre borghi, che vivono un continuo spopolamento, e la città di Corigliano Rossano, la più grande della provincia di Cosenza: sarebbe una grande operazione di interconnessione e comunicazione”.

“Successivamente ho messo in evidenza il fenomeno franoso di colle Pantasima, che richiede un progetto di messa in sicurezza che si rincorre da anni, troppi, addirittura dal 2014, quando l’ex comune di Rossano presentò alla provincia e alla regione un progetto corredato di studio geologico e di fattività. Ho posto la necessità di predisporre urgenti misure per la riduzione del rischio invitando il Presidente ad effettuare un sopralluogo insieme ai suoi tecnici per stabilire una serie di interventi di monitoraggio, viste le evidente crepe dei muri di contenimento e altri segnali che mostrano la situazione in cui versa il suo stato, e a posteriori dell’individuazione delle cause intervenire con un importante progetto di consolidamento, le cui risorse sono reperibili da fondi regionali e dal Pnrr”.

“Infine, ho richiesto urgenti interventi di pulizia dei canali di scolo di competenza provinciale sulla sp 191 – Fondovalle Coserie verso Paludi – teatro, nel 2022, di un’importante alluvione che ha generato ingenti danni ai privati. Su tale strada, la provincia ha intercettato un finanziamento di €2.100.000 per il dissesto idrogeologico”.

“Resto convinto come rappresentate nel consiglio provinciale che le vie di comunicazioni siano una necessità fondamentale su un territorio così vasto, che vive ogni giorno le proprie strade come un handicap, una situazione che deve essere invertita e su cui il mio impegno è massimo”. Lo dichiara Salvatore Tavernise, consigliere provinciale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.