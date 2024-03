Corigliano-Rossano, il sindaco Stasi risponde alle critiche “accendendo le luci” | VIDEO

StrettoWeb

L’opposizione attacca, Stasi risponde. E lo fa postando il video di un nuovo impianto di illuminazione per il campetto sportivo di Corigliano. “Mentre la “Coalizione di Germaneto” brancola nel buio, noi continuiamo ad accendere la luce. Come avevo annunciato, è stato efficientato l’impianto di illuminazione del Valli Sant’Antonio, per consentire ai ragazzi ed a questo bellissimo centro di aggregazione sportiva di essere vissuto anche la sera.”

“Devo ringraziare le ASD che vivono quotidianamente questo spazio perché rendono un servizio al Centro Storico di Corigliano, soprattutto per i giovani. Su questo impianto avevamo fatto già un intervento sulla copertura degli spogliatoi e sono già in programma ulteriori lavori sia per gli spogliatoi che per il terreno di gioco”.

“Il video è amatoriale, di un cittadino contento per l’intervento: sapete, non ho alcuna intenzione di spendere 100 mila euro di comunicazione. A me basta che la nostra comunità veda ciò che abbiamo fatto e sappia ciò che faremo. Il loro motto è “Se vince Stasi, Corigliano-Rossano non la fermiamo più”. Rassegnatevi, perché Corigliano-Rossano non si piegherà più, non si fermerà più”.

A Corigliano un nuovo impianto di illuminazione per il Valli Sant'Antonio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.