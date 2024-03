Corigliano-Rossano, esplode uno pneumatico: ferito un dipendente di autolinee

StrettoWeb

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Corigliano-Rossano: a farne le spese è un dipendente di un’autolinea cittadina, l’azienda Scura. Il lavoratore è rimasto ferito durante la riparazione del mezzo: più precisamente, mentre stava cambiando un pneumatico, quest’ultimo è esploso coinvolgendo quindi il malcapitato. Sul posto sono intervenuti nell’immediato i soccorsi che hanno prestato le prime cure in attesa dell’elisoccorso. Il dipendente, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite, pertanto è stato trasportato all’Ospedale di Rossano dove è tuttora ricoverato. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

