Conti azzerati per i clienti BNL: scoppia il caos

StrettoWeb

Bnl-Bpn Paribas si è ritrovata – volente o nolente? – a consegnare il regalo di Pasqua ai suoi clienti. Ma mentre in tanti si aspettavano un uovo di cioccolato, ecco che arriva il “pacco”: conto azzerato per cittadini e correntisti che hanno sudato freddo. Ma la banca si è subito adoperata ed ha subito ristabilito la situazione. “Un problema informatico ha mandato in tilt i servizi bancari di Bnl, con diverse segnalazioni di movimenti anomali” – si legge nella nota.

“La banca ha risolto dopo una mattinata di lavoro tutte le anomalie. Dopo che si sono riscontrate anomalie sui movimenti di alcuni conti correnti della Bnl, la banca ha risolto il problema in tempi rapidi ed è stata ripristinata la situazione corretta. Il Servizio Clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio” scrive Bnl. Secondo fonti ben informate, l’anomalia era dovuta ad un problema strettamente tecnico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.