“Sicuramente qui si può scrivere una pagina nuova per quanto riguarda il governo regionale ed è evidente che se si scrive una pagina di rinnovamento questo andrà a colpire sicuramente il governo, in particolare di Fratelli d’Italia, che qui ha creato un po’ un suo feudo”. Così Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale in Abruzzo, a Pescina.

“L’inchiesta di Perugia? Sicuramente il Movimento cinque Stelle non prende affatto sottogamba questa inchiesta”, conclude Conte.

