Il Presidente del Consiglio Europeo: “se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra”

Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato a La Libre in riferimento alla guerra in Ucraina. “L’Europa deve rafforzare le sue capacità di difesa e passare a una modalità di economia di guerra in risposta alla minaccia rappresentata dalla Russia”, ha detto, aggiungendo che “se non otteniamo la risposta giusta dell’UE e non diamo all’Ucraina abbastanza sostegno per fermare la Russia, siamo i prossimi. Dobbiamo quindi essere pronti alla difesa e passare a una modalità di economia di guerra. Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alla guerra“.

“Due anni dopo l’inizio della guerra, è diventato chiaro che la Russia non si sarebbe fermata in Ucraina, così come non si sarebbe fermata in Crimea dieci anni fa. continua la sua tattica di destabilizzazione in Moldova, in Georgia, nel Caucaso meridionale, nei Balcani occidentali e anche più lontano nel continente africano”, ha detto Michel. “La Russia rappresenta una seria minaccia militare per il continente europeo e la sicurezza globale. Dobbiamo essere ben preparati dal punto di vista della difesa e passare a una modalità di ‘economia di guerra’. È ora di assumerci la responsabilità della nostra sicurezza”, ha aggiunto.

