Confindustria Reggio Calabria, vantaggi fiscali per la registrazione dei marchi

StrettoWeb

Nel Salone di Confindustria di Reggio Calabria, si è svolto il convegno: “Identità creativa e vantaggi fiscali connessi alla registrazione dei marchi”, con l’obiettivo di evidenziare l’importanza della registrazione dei marchi a tutela del made in Italy. L’evento, organizzato dalla sezione Editoria, Cartaria e Comunicazione di Confindustria Reggio Calabria e da Piccola Industria di Unindustria Calabria, in collaborazione con la

Camera di Commercio di Reggio Calabria, è stato il primo di una serie di appuntamenti teorico-pratici, per dare supporto alla gestione e organizzazione imprenditoriale.

“Quest’idea, è nata dall’esigenza di trasmettere alle aziende del territorio – ha sottolineato Malaga Cavalea, presidente della Sezione Editoria, Cartaria e Comunicazione di Confindustria Reggio Calabria – l’importanza del marchio d’impresa, che alle nostre latitudini è poco considerato. Andare sui mercati, senza un brand studiato su misura, rispetto al target di riferimento e senza una registrazione di un marchio, può far incorrere le imprese in problematiche molto importanti”.

L’apertura dei lavori è stata affidata al vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert, che ha puntato l’attenzione sul fatto che quello del marchio, ancora oggi, è un argomento ancora troppo spesso sottovalutato, mentre, l’identificabilità delle aziende risulta in assoluto, un valore aggiunto.

Anche Daniele Diano, presidente del Comitato Regionale Piccola Industria – Unindustria Calabria, nel suo intervento ha voluto sottolineare la bontà dell’iniziativa, voluta dalla neopresidente della sezione cartaria e comunicazione di Confindustria Reggio Calabria, perché effettivamente il tema dei marchi o dei brevetti, è spesso lasciato in secondo piano, rispetto ad altre considerazioni che vengono ritenute più importanti o più urgenti, sottovalutando, sia i vantaggi fiscali che ci possono essere attraverso le registrazioni, sia l’aiuto ulteriore alle piccole imprese, che si vogliono affacciare sui mercati locali, e soprattutto sui mercati internazionali.

Un’importante attività di supporto viene quotidianamente svolta dalla Camera di Commercio reggina, ha specificato il presidente Antonino Tramontana, attraverso uno sportello con degli esperti del settore, che supportano le attività degli imprenditori, nella registrazione di un marchio d’impresa, sia in ambito nazionale, che in ambito internazionale.

Ed infine, la parte legale, legata alla registrazione del marchio è stata affidata ad Antonino Quattrone, Presidente della Camera Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria. “Questo incontro è stato utile per fornire gli elementi giuridici del marchio, il suo inquadramento a livello civilistico, le opportunità a livello fiscale e le varie agevolazioni fiscali, che devono essere utilizzate con un determinato raziocinio e accuratezza, per evitare problematiche”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.