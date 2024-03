Comunicare il sacro: “le donne di Taormina nella processione del Venerdì Santo”

StrettoWeb

La Seconda edizione del “Comunicare il sacro” a Taormina, dopo il brillante esordio dello scorso anno, propone il seminario: “Le donne di Taormina nella Processione del Venerdì Santo”, destinato alla formazione dei giornalisti e aperto al pubblico, che si svolgerà lunedì 18 marzo 2024, dalle 16:00 presso la Chiesa di San Giuseppe, sita nella P.zza IX aprile, 8, di Taormina. Il corso è promosso dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e organizzato dall’Ucsi Sicilia.

“Il Progetto di formazione avviato nel 2014 dall’Ucsi Sicilia, Unione Cattolica Stampa Italiana in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia – ha detto don Paolo Buttiglieri, giornalista, Responsabile del Progetto – si propone di offrire strumenti utili ai giornalisti al fine di una comunicazione efficace degli eventi legati al sacro e alle tradizioni di cui si fregia la Sicilia. Incontrare il territorio al fine di scandagliare le antiche radici storiche, antropologiche, sociali e religiose, per comunicare, ovvero mettere in relazione passato e presente, e costruire un futuro alla stregua della ricchezza che afferisce dal passato”.

La “Processione dei Misteri” di Taormina, unica nel suo genere, è caratterizzata da suggestivi spunti simbolici di natura religiosa e culturale; e la novità di quest’anno: il protagonismo delle “donne” della Congregazione del Varò. Il “ruolo” e il “valore” della donna nell’universo simbolico del sacro, nell’immaginario antropologico e sociale. I “volti delle donne” immortalati dalla fotografia, dalla poesia, dalla prosa, nella suggestiva cornice del Venerdì Santo.

A relazionare sul tema saranno: il Prof. Mario Bolognari, già Ordinario di Antropologia Culturale presso l’Università di Messina, già Sindaco di Taormina, il Prof. Don Paolo Buttiglieri, docente di Comunicazione Sociale, dell’Università Pontificia Salesiana, giornalista, responsabile del Progetto, la Dott.ssa Elena D’Agostino, socia della Congregazione del Varò, il Dott. Vincenzo Caruso, giornalista, poeta, il Dott. Marcello Strano, giornalista cinematografico, fotoreporter, la Prof.ssa Mirella Bolognari, docente di Storia dell’Arte, scrittrice e artista, Ernesto De Luna, Presidente Associazione Fotografica Taoclick di Taormina, Roberto Mendolia, Vicepresidente, Alfio Barca, Segretario.

Interverranno, inoltre, Mons. Carmelo Lupò, Parroco: San Nicolò di Bari, Arcipretura di Taormina, Salvatore Di Salvo, Segretario nazionale Ucsi e Tesoriere regionale Odg Sicilia, Sergio Magazzù, Assostampa, Messina. L’Associazione Fotografica Taoclick di Taormina presenterà in anteprima il video fotografico: Taormina – Le donne dell’Addolorata. Ai Giornalisti presenti all’Evento saranno attribuiti dall’Ordine dei Giornalisti 4 crediti formativi.

