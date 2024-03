Comuni al voto, “La Migliore Calabria” in campo a Montalto Uffugo

StrettoWeb

“La lista La Migliore Montalto Uffugo” sarà presente alle prossime elezioni amministrative del Comune di Montalto Uffugo. È una notizia importante per quanti credono che l’impegno politico sia passione e dedizione per il territorio. Silvio Ranieri è un valido punto di riferimento per noi e siamo sicuri che contribuirà, in modo determinante, alla vittoria del candidato sindaco Biagio Faragalli”. A renderlo noto i dirigenti dell’associazione politico-culturale de ‘La Migliore Calabria’ che ormai ha messo radici in provincia di Cosenza.

In vista delle prossime amministrative previste per giugno, difatti, la Migliore sarà in campo a sostegno del candidato Sindaco Faragalli in una coalizione civica di sette liste. “Siamo entusiasti – affermano- del lavoro fatto finora e di ciò che ci attende, nel solo interesse dei cittadini e per la tutela dei diritti. Formuliamo il nostro in bocca al lupo a tutti i candidati della nostra lista”.

