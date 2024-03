Il comune di Gioia Tauro si dota di un nuovo mezzo per i disabili

StrettoWeb

“Questo era uno dei primi obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2019, ma per un problema di bilancio l’ente non riusciva a reperire i soldi necessari per questo l’acquisto“. E’ quanto spiega il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, al microfono di Graziano Tomarchio che lo ha intervistato per StrettoWeb, presentando il nuovo mezzo acquistato dal comune per offrire servizi fondamentali per i disabili.

“Si tratta di un mezzo nuovo e moderno che ci permette di dare un servizio importante, che già offrivamo“, ma con un mezzo più obsoleto, spiega il sindaco nell’intervista in alto. Il nuovo e moderno mezzo è costato 65 mila euro ed è stato acquistato con fondi di bilancio.

