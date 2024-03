Comunali a Corigliano-Rossano, il centrodestra punta su Straface

StrettoWeb

Continua a delinearsi la strategia politica delle elezioni amministrative che infiammeranno la terza città più grande della Calabria, Corigliano-Rossano. Spuntano quindi i nomi candidati a sindaco: dopo Mattia Salimbeni e la riconferma (quasi scontata) di Flavio Stasi, ecco che la coalizione di centrodestra scende in campo con Pasqualina Straface. Un nome che aveva già riempito le bocche di tanti ma che solo oggi diventa ufficiale, con il benestare di Rapani.

Straface, già assessore regionale, ha ringraziato per questa nuova avventura: “è una sfida importante che ho deciso di accettare perché il mio amore per Corigliano-Rossano è talmente forte da accettare di guidare in prima persona il necessario cambio di rotta di cui questa città ha fortemente bisogno per tornare ad essere protagonista. Ringrazio l’intera coalizione di centrodestra e di altri partiti per aver caldeggiato la mia candidatura a Sindaco di Corigliano-Rossano, è il momento di fare squadra e riportare la politica alla guida di questa città“.

