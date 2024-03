Messina: commissione Ponte. Audizione della 6ª municipalità su viabilità ed espropri: “opportuno vigilare”

StrettoWeb

Prosegue il lavoro della commissione Ponte al comune di Messina con le varie audizioni. Oggi è stato il momento del consiglio della 6ª municipalità guidato dal presidente Francesco Pagano. “L’opera metterà in ginocchio la viabilità del territorio a causa di decine di cantieri, quindi è opportuno vigilare e, nello stesso tempo, essere collaborativi. I cittadini ci chiedono cosa succederà da qui a poco e quando ci saranno gli espropri”, rimarca Pagano.

Gli interventi dei consiglieri

Nel prendere la parole il consigliere di Forza Italia, Cosimo Oteri, sottolinea: “è evidente che l’area della sesta circoscrizione sia quella maggiormente interessata a cantieri ed espropri, quindi è opportuno che sia protagonista anche in questa sede”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni ha rimarcato: “è giusto prevedere la presenza in questa commissione del presidente Pagano o di un suo delegato così da poter discutere di tutte le problematiche”. Giuseppe Schepis, di Sud chiama Nord, ha evidenziato: “l’obiettivo deve essere dare minor disagio ai cittadini durante la costruzione dell’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia, serve un piano di vivibilità per poter aiutare la gente”.

Trischitta: “ok alla presenza del presidente Pagano in commissione”

Il presidente della commissione Ponte, Pippo Trischitta, nelle conclusioni ha affermato: “sarebbe utile un incontro con coloro che verranno espropriati con un tecnico della Stretto di Messina, vediamo se riusciamo ad incastrarlo. Il presidente Pagano invitato permanente in Commissione? Direi di sì”, rimarca.

“Stiamo organizzando altre audizioni con la Stretto di Messina e con i vari segretari di partito che saranno in Sicilia in campagna elettorale. Ci saranno in audizione anche il presidente Schifani e vari assessori regionali. Salvini? Sì anche lui sarà invitato”, conclude Trischitta.

