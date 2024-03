Commissione d’accesso a Bari, il ministro Piantedosi: “c’è già stata a Reggio Calabria, Roma e Foggia”

StrettoWeb

“Questo accesso ispettivo non necessariamente è pregiudizialmente finalizzato a uno scioglimento però ci sono stati accessi ispettivi che hanno riguardato comuni come quello di Reggio Calabria, come quello di Roma, e da ultimo come quello di Foggia, quindi ha riguardato sicuramente anche comuni di grandi dimensioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista al Tg1, parlando dell’invio da Roma di una commissione di accesso agli atti del Comune di Bari.

