Comi gela il San Filippo: il Crotone sbanca Messina per 0-1

Il Messina torna a perdere in casa, a qualche settimana dallo stop col Giugliano. Allo stadio Franco Scoglio passa il Crotone, che veniva da un cambio allenatore e da due sconfitte rocambolesche. A decidere la sfida è l’ex Reggina Comi, che gela il San Filippo nel finale, con un gol all’80’. Per tutta la gara era regnato l’equilibrio, con lo 0-0 che sembrava ormai scritto. Poi il gol dell’attaccante ospite, arrivato in terra pitagorica a gennaio. Nei minuti finali, Messina rimasto anche in 10, per via del rosso a Emmausso.

Tuttavia non cambia molto in classifica per i peloritani: i playoff restano alla portata, esattamente a -1. Il Crotone, invece, interrompe la striscia negativa e prova ad accorciare sulle squadre che le stanno su, dopo aver perso molto terreno nelle ultime settimane.

Risultati Serie C girone C, 30ª giornata

Messina-Crotone 0-1

Avellino-Catania 5-2

Foggia-Picerno 2-0

Monopoli-Brindisi 2-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 61 Benevento 54 Avellino 53 Picerno 51 Taranto 50 Casertana 47 Crotone 46 Giugliano 42 Latina 41 Sorrento 40 Acr Messina 39 Audace Cerignola 39 Foggia 38 Potenza 36 Catania 35 Turris 29 Virtus Francavilla 26 Monopoli 26 Monterosi Tuscia 21 Brindisi 18

