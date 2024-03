Il Codex Purpureus di Rossano diventa protagonista a Siena

StrettoWeb

Il Codex Purpureus Rossanensis, prezioso evangelario, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, sarà il protagonista di una giornata di studi, grazie all’evento promosso dal presidente della Commissione Cultura e Scuola del comune di Siena, Maria Antonietta Campolo, originaria di Corigliano-Rossano, e alla poetessa Anna Lauria, in accordo con il comune di Corigliano-Rossano, che sarà rappresentato per l’occasione dall’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi, e con le Arcidiocesi delle due città, per promuovere la conoscenza e la divulgazione del prezioso manoscritto.

L’incontro si terrà il prossimo 21 marzo alle ore 17,30 nella sala Italo Calvino del Complesso Museale di Santa Maria della Scala e dove verrà esposta una preziosa copia facsimilare del Codex Purpureus Rossanensis, di proprietà dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, visibile al pubblico dal 21 marzo al 6 aprile 2024.

All’evento saranno presenti Nicoletta Fabio, sindaco di Siena; Maria Antonietta Campolo, presidente commissione cultura comune di Siena; Chiara Valdambrini, direttore Santa Maria della Scala; Cristiano Leone, presidente fondazione Smds; Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Siena; don Pino Straface, direttore Museo del Codex; Alessia Alboresi, assessore alla Cultura comune di Corigliano-Rossano; Cecilia Perri, vicedirettore Museo del Codex. Sarà trasmessa la video poesia di Anna Lauria.

La manifestazione ricade nella Giornata Mondiale della Poesia celebrata dall’Unesco, che Anna Lauria promuove in varie località, quest’anno ha scelto Siena per parlare di pace e del messaggero ideale il Codex, attraverso una videopoesia a tema.

Il convegno dedicato al Codex Purpureus Rossanensis sarà occasione per divulgare e promuovere la conoscenza della storia e del valore di questo prezioso manoscritto e con esso delle bellezze storico artistiche che il territorio della città di Corigliano-Rossano custodisce.

“Il poeta, il poema e la poesia hanno il potere rivoluzionario e sono combustibile che può accendere lo spirito. Faccio mie le parole della poetessa messicana Maria Baranda, per rendere al meglio il filo rosso che, come amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – abbiamo seguito nel dare il patrocinio all’importante evento che ci vedrà protagonisti a Siena il prossimo 21 marzo, con il Codex Purpureus Rossanensis e Anna Lauria”.

“La poesia come veicolo di un messaggio universale che arriva al cuore e alla mente e l’evangelario, bene Unesco, che accende speranza. Messaggi di pace e fratellanza universale. Sullo sfondo la nostra città con il suo patrimonio di storia e bellezza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.