Clamoroso inseguimento per 6 chilometri: si schiantano ma poi riescono a fuggire a piedi, ricerche in corso

Sei uomini in auto fuggono per chilometri poi si schiantano, inseguiti dai Carabinieri: nel veicolo c’erano attrezzi per lo scasso. Il fatto è successo a Qualiano. I sei sono riusciti a fuggire, ora ricercati dai militari. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno individuato in località Palazzo Nuovo un’auto sospetta.

Il conducente ha accelerato ed è fuggito appena ha visto la pattuglia. E’ scattato l’inseguimento fino alla Circumvallazione esterna. Diversi chilometri di corsa interrotti da un guardrail. L’auto si è schiantata e 6 persone hanno spalancato le portiere e sono fuggiti a piedi per le campagne.

Il veicolo è risultato provento di un furto commesso lo scorso mese. Nell’abitacolo due piedi di porco, due cesoie, un martello e altri attrezzi per lo scasso. E’ stato tutto sequestrato. Continuano le indagini per individuare i sei uomini.

