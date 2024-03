Alla Città di Gerace il prestigioso Marchio di Qualità “Il Tocco”: un successo straordinario

StrettoWeb

“La strategia di marketing territoriale programmata da questa amministrazione comunale ha trovato positiva conferma a livello nazionale con la consegna dell’ambito riconoscimento del Marchio di Qualità nella categoria “Palii, Rievocazioni e Corte Storici”, rilasciato dalla Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane, alla Pro Loco Città di Gerace per “Il Tocco”, la rievocazione storica di “Ruggero il Normanno”, che si colloca all’interno di un piano di valorizzazione molto ambizioso nel quale rientra anche il progetto “Siamo tutti Ruggero”, di cui è stato fatto un video promozionale, “Gerace: The Norman Dream”, interamente finanziato tramite un progetto dell’Amministrazione Comunale di Gerace”. È quanto affermato dal Sindaco f.f. di Gerace, Salvatore Galluzzo, in merito alla Cerimonia dei Marchi di Qualità EPLI che si è tenuta martedì a Roma, nella prestigiosa Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama del Senato della Repubblica alla presenza dei Presidenti delle Pro Loco premiate, accompagnati dai rispettivi rappresentanti delle Amministrazioni Comunali.

Per la città di Gerace hanno preso parte alla cerimonia la presidente della Pro Loco, Tina Macrì, e il consigliere comunale Michele Orlando che ha dichiarato: “È stata una grande emozione ricevere questo riconoscimento che ha significato molto importante per Gerace, ancora una volta protagonista a livello nazionale con un progetto che contribuisce alla crescita del territorio”.

“Facciamo nostro il messaggio lanciato dal Presidente Nazionale EPLI Pasquale Ciurleo, che nel corso del suo intervento ha evidenziato come “anche le Pro Loco sono motore di sostenibilità”, perché effettivamente danno un importante contributo sul territorio, sostenendone valorizzazione e la promozione a livello nazionale“, ha concluso il Sindaco f.f. Salvatore Galluzzo ricordando la positiva sinergia che contraddistingue i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Pro Loco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.