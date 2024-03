Al Circolo Pd di Pellaro un’assemblea popolare con il Sindaco Falcomatà

StrettoWeb

La discussione, lunga ed articolata, è stata l’occasione per focalizzare i diversi interventi già realizzati dall’Amministrazione comunale e per illustrare quelli in corso di realizzazione o in programma da qui ai prossimi mesi. Un focus specifico è stato poi dedicato alla struttura ambulatoriale dell’Asp ubicata proprio a Pellaro, che è stata messa in evidenza dai residenti come uno degli aspetti più importanti tra le esigenze del territo.

Nel corso del suo intervento conclusivo il sindaco Giuseppe Falcomatà ha risposto alle diverse sollecitazioni e alle proposte avanzate dai numerosi iscritti e cittadini presenti all’incontro.

Un’attenzione particolare è stata riservata al tema dei servizi comunali, ai cantieri in corso di realizzazione, alle attività che hanno riguardato l’efficientamento della macchina amministrativa comunale, agli aspetti legati alle manutenzioni e alla graduale riduzione della pressione tributaria, alla reintruduzione dei municipi al posto delle precedenti circoscrizioni, ma anche a temi di interesse che producono effetti sul tessuto socio economico cittadino e regionale, come il trasferimento delle funzioni alla Città Metropolitana e l’autonomia differenziata proposta dal governo.

“E’ stato un confronto utile ed interessante – ha affermato il sindaco a margine dell’iniziativa – un’ulteriore occasione per condividere con la cittadinanza le linee di indirizzo dell’amministrazione, ma porre alcuni spunti di natura politica che ci riguardano molto da vicino e sui quali è necessaria una maggiore consapevolezza da parte della comunità.

Come già avvenuto in altri recenti incontri con comitati ed associazioni di quartiere, anche in questa occasione abbiamo proposto la sottoscrizione di una sorta di contratto di quartiere, in questo caso in particolare con la comunità della quindicesima circoscrizione, uno strumento utile ad alimentare la partecipazione civica nelle scelte di governo del territorio ed al tempo stesso condividere obiettivi e problemi.

Ringrazio il segretario Paolo Scudo per aver promosso questo incontro, quello di Pellaro è certamente uno dei circoli più attivi e vitali del contesto cittadino, un luogo di discussione che risulta utile nell’ottica della funzione di rappresentanza territoriale che un tempo i partiti svolgevano in maniera egregia e che deve essere recuperata“.

