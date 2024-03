Cina, nello Jiangsu in costruzione un ponte a sei corsie lungo circa 5 chilometri | FOTO

StrettoWeb

Nella città di Yizheng, nella provincia orientale di Jiangsu, in Cina, il progetto Longtan Yangtze River Bridge è in piena costruzione come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Il Ponte, bidirezionale a sei corsie, con una lunghezza totale di 4.925m è estremamente moderno e all’avanguardia e svilupperà l’intera area. Un boom che si aspetta anche in Calabria e Sicilia dopo la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Le caratteristiche del Ponte

Il ponte sul fiume Longtan Yangtze inizia dallo svincolo S356 di Longshan nella città di Yizheng, provincia di Jiangsu, attraversa il fiume Yangtze a sud, attraversa Longtan a Nanchino e termina allo svincolo di Longtan sulla strada provinciale 338. Costruita secondo lo standard di un’autostrada a doppio senso a sei corsie.

