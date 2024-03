Cicogna ferita a Corigliano-Rossano: i cittadini fanno rete per salvarla

StrettoWeb

Un piccolo gesto per un grande risultato: una cicogna ferita è stata rinvenuta in contrada Foggia, nell’area urbana di Corilgiano nei pressi del Vivaio Garasto. I social si sono immediatamente attivati e grazie alla segnalazione di un cittadino, la solidarietà ha fatto presto il giro della rete mettendo in salvo il povero uccello. I cittadini si sono subito attivati e hanno infatti allertato gli organi preposti.

Immediato l’intervento del settore Ambiente della Polizia Locale del Comune di Corigliano-Rossano, che si è attivato con la Lipu e la Polizia Provinciale per la relativa consegna dell’animale bisognoso di cure. Anche i Fratelli Garasto, proprietari del vivaio vicino al quale era presente la cicogna, si sono adoperati per metterla al riparo.

