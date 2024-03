Shock al bar: si accascia a terra e muore mentre fa colazione

StrettoWeb

Una mattina come tante che si è trasformata in tragedia: un uomo di 46 anni è morto al bar mentre faceva colazione. Il fattaccio è accaduto questa mattina a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. L’uomo, come ogni giorno, si recava al Bar Jolly del paese per il solito caffè – era, infatti, cliente abituale. Ed è proprio lì, nel locale della centralissima piazza Vittorio Emanuele II che è stato colto da malore e si è accasciato a terra.

Disperati gestori e clienti i quali, tempestivamente, hanno chiamato i soccorsi per tentare di rianimarlo. Giunti sul posto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare se non dichiarare il decesso del povero 46enne. Tra le possibili cause, quella di un infarto fulminante.

