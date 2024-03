Chiesa calabrese, Antoniozzi (FdI): “grande stima per il ruolo che svolge”

StrettoWeb

“Da Mons. Cecchinato, vescovo della mia città, a Mons. Savino, vice presidente della Cei, la mia stima per la Chiesa calabrese è tanta“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Da cattolico che vive la sua fede nel rispetto assoluto della laicità apprezzo la serietà della Chiesa e la sua funzione pedagogica e sociale. Fratelli d’Italia ha l’ambizione di voler rappresentare il pensiero cattolico o parte di esso – aggiunge Antoniozzi – laddove è indispensabile difendere i valori della vita e della sua dignità, la solidarietà, il bene comune”.

“È necessario che i partiti siano in grado di colloquiare con la Chiesa ma non in modo strumentale, pensando che essa sia positiva solo quando esprime posizioni confacenti. La specificità di noi cattolici è proprio il rispetto verso ogni credo religioso e verso chiunque, senza integralismi. In Calabria la Chiesa svolge un ruolo insostituibile e noi – conclude Antoniozzi – ne difendiamo e apprezziamo l’azione pastorale ed ecumenica”.

