La Fp Cgil al fianco dei lavoratori pubblici: l’incontro a Cosenza

StrettoWeb

Un momento importante di condivisione e confronto quello vissuto a Cosenza in Contrada Vaglio Lise lo scorso 12 Marzo all’Assemblea, molto partecipata e ricca di interventi, delle lavoratrici e dei lavoratori della Giunta Regionale, delle sedi decentrate e dei Centri per l’Impiego della Calabria indetta dalla FP CGIL. Apre i lavori il Segretario della FP CGIL Cosenza Giuseppe Rinaldi, che porta i saluti del Segretario Generale della Fp Cgil Cosenza Alessandro Iuliano, non presente all’assemblea per impegni precedentemente assunti.

A seguire interviene il Segretario FP CGIL Calabria Ferdinando Schipano che affronta subito il tema caldo delle selezioni per le Progressioni di Carriera. Un argomento sul quale la FP CGIL, già nei mesi scorsi, dando seguito al mandato ricevuto durante l’assemblea dei lavoratori alle OO.SS. lo scorso 17 Ottobre, aveva fortemente espresso parere contrario, in quanto la procedura non risponde a criteri oggettivi introducendo un colloquio valutativo, un parametro altamente discrezionale, che non valorizza l’esperienza professionale dei concorrenti.

L’Assemblea ha fotografato lo stato d’animo dei presenti, condiviso ampiamente dalla FP CGIL; evidente, difatti, la preoccupazione di dover affrontare un colloquio al quale viene data un’elevata rilevanza, che di fatto rappresenta, altresì, un elemento di discriminazione rispetto ai colleghi che hanno partecipato al precedente bando.

In coerenza con la posizione mantenuta in questi mesi, la FP CGIL ha garantito massima attenzione durante lo svolgimento delle prove che interesseranno i candidati alle procedure delle verticalizzazioni tra le aree. Si è poi passato a trattare un altro tema sul quale la FP CGIL non intende fare sconti all’Amministrazione, la sicurezza e la salubrità sul posto di lavoro.

A questo si è ricollegata la Coordinatrice dei Centri per l’Impiego FP CGIL Calabria Alessandra Neri che nel presentare la situazione dei Centri per l’Impiego ha ricordato l’impegno costante dell’O.S. nel pretendere procedure trasparenti, la valorizzazione del personale e la sicurezza sul lavoro, ponendo al contempo l’attenzione anche all’utenza fruitrice di un importante servizio pubblico.

Raccolte le sollecitazioni dei lavoratori, è emersa, ancora una volta, la necessità di trovare strumenti che rendano maggiormente attrattivi questi uffici, la Coordinatrice ha invitato tutti ad essere soggetti attivi e pretendere il riconoscimento dei propri diritti ricordando, anche ai nuovi assunti, le tutele che il pubblico impiego garantisce.

In questa direzione va il monitoraggio che la FP CGIL intende attuare in tutte le sedi decentrate, spesso dimenticate, nonostante le immani risorse stanziate per i CPI dal Ministero del Lavoro, nei Piani del Potenziamento e con il Programma GOL, mirate a potenziare le risorse umane, alla formazione di tutto il personale, al riammodernamento delle sedi e all’implementazione dei sistemi informatici e informativi.

Le conclusioni sono state affidate alla Segretaria Generale della FP CGIL Calabria Alessandra Baldari, la quale, preliminarmente, ha informato i lavoratori sulla manifestazione contro l’Autonomia Differenziata che si svolgerà il 23 marzo a Cosenza, organizzata dalla Cgil. La Baldari, nel fare gli auguri ai nuovi assunti, il futuro della Pubblica Amministrazione, ha fatto una disamina accurata dello scenario socio politico che stiamo vivendo, che si ripercuote inevitabilmente su tutti.

Ha evidenziato, tra l’altro, la polizza assicurativa, che non costa nulla, è inclusa nel costo della delega, e che tutela per i rischi da colpa grave nel lavoro, con un massimale individuale annuo vantaggioso pari ad 1.000.000 di euro. Una tutela ad ampio raggio che guarda anche alla Previdenza Complementare con il Fondo Perseo Sirio, uno strumento di pianificazione per il futuro, volto a garantire una pensione dignitosa.

Ed ancora l’assistenza che questa O.S. offre ai dipendenti delle Funzioni Centrali per il riconoscimento della maggiorazione RIA e a tutti i dipendenti pubblici per richiedere l’Estratto Conto Certificativo. Una giusta tutela quella che la FP CGIL offre e trova fondamento in un’attenzione continua e puntuale a sostegno di un servizio pubblico di qualità anche in termini di crescita professionale, di cultura della dignità e del benessere sul posto di lavoro in un ambiente sicuro e sereno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.