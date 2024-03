Cgil Cosenza si prepara alla mobilitazione contro l’autonomia differenziata

StrettoWeb

“PNRR: Trasparenza e Partecipazione per Cambiare il Sud e il Paese”. Questo è il tema del convegno promosso dalla Cgil e dallo Spi di Cosenza per domani, mercoledì 20 marzo, alle 17, presso il Salone della Cgil, in Piazza della Vittoria a Cosenza. Un convegno in preparazione della grande manifestazione contro l’Autonomia Differenziata che si terrà sempre a Cosenza sabato prossimo, 23

marzo.

I lavori del convegno saranno coordinati da Massimiliano Ianni, Segretario Generale della Cgil Cosenza, e introdotti da Pasquale De Cicco, dirigente Spi Cgil Cosenza. Dopo la relazione di Gianfranco Viesti, Economista e docente universitario a Bari, interverranno: l’Economista Mimmo Cersosimo, Graziella Secreti, Segretaria della

Cgil Cosenza, Franz Caruso, Sindaco della Città di Cosenza, Pietro Caracciolo, primo cittadino di Montalto, e Orlandino Greco, Sindaco di Castrolibero.

I lavori saranno conclusi da Christian Ferrari, segretario Nazionale Cgil.

“Nel corso dell’incontro sarà posta l’attenzione sugli interventi cancellati o ridimensionati, quindi che di fatto vengono scippati alle Regioni del sud, in special modo alla Calabria, con la nuova versione del Pnrr e che renderanno impossibile l’attuazione della clausola che il 40% dei fondi devono essere destinati al Mezzogiorno. Questione su cui siamo pronti alla battaglia perché come Cgil la

riteniamo una condizione inaggirabile”.

“Cosi come stigmatizzeremo i tagli alle risorse per la Sanità e il mancato ripristino delle risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Sarà posta l’attenzione, altresì, l’attenzione sulla riduzione delle risorse per la transizione ecologica. Un convegno, quindi, per dire No alle Politiche regressive del Governo Meloni nei confronti del Mezzogiorno, politiche che, insieme all’Autonomia Differenziata, renderanno sempre più ampio il gap tra il Nord e il Sud minando sempre più i diritti fondamentali delle persone”, spiega il segretario generale della Cgil di Cosenza, Massimiliano Ianni.

