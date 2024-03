“Cerco mio padre, ha avuto una storia con mia madre nel ’90 a Reggio Calabria”: l’appello di Luigi

StrettoWeb

Luigi Marguerite, dalle Seychelles, sta cercando il padre italiano. La madre Cecilia ebbe una storia con un uomo a Reggio Calabria ad inizio anni ’90, anno in cui nacque Luigi. “Aiutatemi a rintracciare le mie origini italiane“, chiede l’uomo che ora, trentaquattrenne, è papà a sua volta. Il padre avrebbe conosciuto la mamma a Reggio Calabria tra il 1988 e il 1990. “Sono alla ricerca di mio padre biologico – aveva raccontato Luigi a “Chi l’ha visto?” qualche anno fa – e sono nato a Reggio Calabria il 24 dicembre 1990“.

Luigi è frutto dell’amore tra una donna del Seychelles e un uomo calabrese, ma alla nascita venne registrato con il nome della madre. Il padre è ignoto. “La mia mamma si chiama Cecilia Marguerite – racconta ancora -, nel 1988 si trasferisce in Italia, a Reggio Calabria, per fare la domestica e rimane incinta“. Luigi ha vissuto dodici anni in Italia, convinto di essere figlio del marito di sua madre, ma un giorno scopre che le cose non stanno così. “Le amiche di mia mamma mi hanno raccontato che nel ’90 lei, quando aveva 21 anni, ha incontrato un ragazzo più o meno della sua stessa età, si chiamava Stefano. Abitava a Villa San Giovanni. Non si sa se è stata una relazione breve e se lui sapeva di avere un figlio“.

Stefano, il padre che Luigi cerca, dovrebbe avere ora intorno ai 60 anni. Se qualcuno ha informazioni utili piò contattare il programma “Chi l’ha visto?“.

