Centro Sociale di Sbarre, la questione arriva in Commissione: la richiesta di Cardia e la replica di Latella

La vicenda legata alla chiusura del Centro Sociale di Sbarre è arrivata in Commissione Politiche Sociali. Questa mattina, la seduta si è aperta con l’intervento del Consigliere Mario Cardia, che si è interessato alla questione. “Stamattina – ha detto – ho depositato una richiesta di Audizione per i rappresentanti del Centro Sociale di Sbarre, che è stato chiuso qualche giorno fa con un provvedimento del Dirigente Iolanda Mauro. Come sapete ci sono oltre 100 anziani che da un giorno all’altro si sono ritrovati in mezzo alla strada, avevano anche oggetti personali rimasti dentro il Centro”.

“Questi lavori previsti – continua Cardia – non sono ancora iniziati, loro hanno chiesto di essere auditi in questa Commissione di Politiche Sociali. Questo Centro è in funzione da oltre 20 anni, tra di loro gli anziani si fanno compagnia e svolgono attività sociali. L’attenzione deve essere rivolta anche alla Terza Età, loro sono rimasti senza un’altra struttura”.

La risposta di Latella

Immediata la risposta del nuovo Presidente della Commissione Politiche Sociali, Gianni Latella, che ha così affermato: “ho seguito la vicenda, c’erano problemi alla struttura e servono lavori per la messa in sicurezza. Si devono sistemare i lavori per renderli sicuri. Prima di aspettare l’Associazione, vorrei fare un passaggio: l’Assessore sta seguendo la situazione, gli uffici sono stati chiusi ma bisogna lavorare per trovare una nuova sede, anche se sarà un periodo breve. Aspettiamo l’Assessore e poi non ci sarà nessun problema ad ascoltare l’Associazione”.

Cardia precisa: “chiedo tempi celeri” e Latella replica: “saremo celeri, ma vorremmo ascoltare l’ufficio lavori pubblici per conoscere i tempi dei lavori”. La breve discussione si chiude con la conferma della presenza dell’Assessore lunedì.

