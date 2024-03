No al centrismo, Loizzo (Lega): “alle europee per difendere il bipolarismo”

StrettoWeb

“La Lega sarà impegnata alle prossime elezioni europee anche per difendere il bipolarismo dai tentativi fittizi di un nuovo centrismo che no futuro”. Lo dichiara l’on Simona Loizzo, deputato della Lega. “C’è chi sogna un agglomerato determinante o una sorta di Cdu italiana basandosi su addizioni improponibili e su dati locali che non hanno alcun significato politico complessivo”.

“Pur con tutti i suoi limiti il bipolarismo funziona e garantisce l’alternanza e questo lo dovrebbero comprendere anche PD e Cinquestelle ché inseguono un campo largo perdente. Ci sono partitini che fanno alleanze diverse a seconda della convenienza, pur di restare in maggioranza. Ma, come si è visto in Abruzzo, due più due in politica non fa mai quattro”.

“Il centrodestra ha una forza che si richiama alla destra, una come la nostra ché ha una capacità di rappresentatività identitaria e una che si richiama al centro. Chi sognasse una nuova DC sbaglierebbe perché i tempi di oggi sono cambiati ed è cambiato l’humus sociale del Paese. Trent’anni fa riuscimmo a battere la “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto con queste prospettive”.

“Gli italiani vogliono sapere chi governa e premiarlo o punirlo democraticamente alle elezioni successive. Chi pensa di rimanere immobile al potere ha determinato dieci anni di governi tecnici e dì marmellate politiche con partiti che poi sono stati cancellati nelle urne” – conclude Loizzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.