“Mi chiedo perché lo stesso tipo di intervento non sia avvenuto l’anno scorso quando i poliziotti intervenivano nelle manifestazioni dei no green pass che alla fine in molti casi erano pacifiche”. E’ quanto ha dichiarato Susanna Ceccardi (Lega) intervistata da Klaus Davi su KlausCondicio.

“Ci saranno stati degli infiltrati come sempre anche lì dei centri sociali e quindi sono dovuti intervenire. Perché non c’è stata la stessa reazione?”, conclude Ceccardi.

