Ceccardi (LEGA): “Mimmo Lucano con i soldi si è comprato le case”

“Mimmo Lucano è esattamente il modello di cortocircuito e ipocrisia che caratterizza la sinistra. Per anni ci ha raccontato che faceva le battaglie per gli immigrati, per gli ultimi, che era il loro paladino, in realtà poi si è comprato case, ha distratto i fondi per l’accoglienza per interessi personali. È esattamente il modello di persona che parla bene e razzola male e soprattutto ha guadagnato dal business dell’accoglienza. Quindi candidarlo significa ammettere che una parte della sinistra vuole tutti questi migranti per farci i soldi. È perfetto come candidato della sinistra“. Lo ha dichiarato Susanna Ceccardi (Lega) intervistata da Klaus Davi su KlausCondicio.

