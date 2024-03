Cateno De Luca a Paola, presentato il libro “Non tutto è successo”

StrettoWeb

Anche a Paola la presentazione del libro di Cateno De Luca “Non tutto è successo”. L’evento si è svolto a Palazzo Stillo Ferrara, dimora di infinita suggestione, risalente almeno nel suo nucleo originario al ‘600. I proprietari Giusi Ferrara e Luigi Stillo, dopo un lungo e laborioso restauro conservativo, hanno riportato all’antico fasto tale residenza. “Desidero ringraziare di cuore il Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Paola, Maria Pia Serranó, per l’accoglienza calorosa e le parole di stima nei miei confronti e l’Avv. Graziano di Natale per essere stato presente e per il suo sostegno“, rimarca De Luca.

“È stato emozionante rivedere Silvia Felice, Miss Taormina, e rivivere insieme quel momento magico al Teatro Antico di Taormina, durante il quale ha vinto il titolo. Un ringraziamento speciale va anche a Graziella Marconi per aver fortemente voluto e organizzato questa bellissima presentazione. Presente anche il Sindaco di Diamante Ernesto Magorno per la sua presenza e il suo sostegno. Infine, desidero esprimere la mia gratitudine al giornalista Mimmo Abramo, con il quale ho avuto il piacere di conversare e condividere la mia storia, insieme alla filosofia che ispira il mio libro “Non tutto è successo”. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato oggi per il sostegno e per l’affetto”, conclude De Luca.

